النصر والوصل.. «ديربي دبي» الحاسم

تتصدر مواجهة النصر والوصل، ضمن «ديربي دبي»، المشهد الأبرز في الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم، التي تنطلق اليوم وتُقام على مدار ثلاثة أيام، وتسحب هذه القمة الأضواء من المواجهة الأخرى التي تجمع شباب الأهلي بالشارقة، في ظل ابتعاد «الملك» عن سباق اللقب، ما يمنح ديربي الجارين الأفضلية على صعيد الاهتمام الجماهيري والفني.

وتحظى المواجهة التي يستضيفها استاد آل مكتوم عند الساعة 17:25 بأهمية مضاعفة، في ظل الصفوف المكتملة للطرفين، وفي وقت حاسم للطرفين قد يُلقي بظلاله على موقعيهما في جدول الترتيب وحظوظهما في المنافسة على اللقب أو البطاقات المؤهلة للمسابقات الخارجية.

وتتضاعف الإثارة مع سعي الفريقين إلى فك الشراكة التاريخية، بعدما تقابلا في 33 مواجهة سابقة، شهدت توازناً لافتاً بتحقيق كل فريق 13 انتصاراً، مقابل سبعة تعادلات، وسجّل النصر 51 هدفاً مقابل 46 للوصل، فيما يُعدّ فابيو ليما هدّاف مواجهات الفريقين برصيد ثمانية أهداف.

ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز السادس برصيد 19 نقطة، ولا يملك ترف التفريط في النقاط، إذ بات الفوز ضرورة لإحياء آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، في موسم لم يقدم فيه «العميد» الأداء المأمول، رغم الدعم الإداري المتواصل للمدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وكان آخر تعثراته الخسارة المفاجئة على أرضه أمام بني ياس.

في المقابل، يتمسك الوصل بحظوظه في المنافسة، رغم اتساع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى 10 نقاط، حيث يحتل «الإمبراطور» المركز الرابع برصيد 25 نقطة، متأثراً بتذبذب نتائجه في الجولات الأخيرة، بعد تعادل أمام كلباء وخسارة غير متوقعة على ملعبه أمام خورفكان.

الوحدة × البطائح

يستهل المدرب السلوفيني الجديد لفريق الوحدة، داركو ميلانيتش، مشواره مع «العنابي» بمواجهة البطائح عند الساعة 17:25 على استاد آل نهيان، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، عقب الخروج الصادم من ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام فريق يونايتد، المنتمي لدوري الدرجة الأولى، وهي الخسارة التي عجّلت برحيل المدرب البرتغالي ديماس تيكسيرا.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر شباب الأهلي، ويُدرك أن أي نتيجة غير الفوز قد تُدخل الفريق في حسابات معقدة مع اقتراب الدوري من مراحله الحاسمة.

وسيفتقد الوحدة خدمات الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو، بعد طردهما في لقاء العين ضمن «كلاسيكو أبوظبي»، ما يضع ميلانيتش أمام اختبار مبكر لإيجاد الحلول المناسبة.

في المقابل، يسعى البطائح، صاحب المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما تجنب الخسارة في آخر جولتين بتعادله مع بني ياس والجزيرة بالنتيجة ذاتها (1-1).

الشارقة × شباب الأهلي

يستقبل الشارقة ضيفه شباب الأهلي عند الساعة 20:00، في مواجهة تختلف فيها الدوافع، رغم قوة الاسم والتاريخ، إذ يخوضها «الملك» خارج حسابات المنافسة على اللقب، بينما يسعى «فرسان دبي» إلى تعزيز صدارتهم للدوري.

ويحتل الشارقة المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويطمح إلى الاقتراب من المربع الذهبي ويفقد في المباراة خدمات مدافعه المخضرم شاهين عبدالرحمن بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، في حين يدخل شباب الأهلي اللقاء متصدراً بـ35 نقطة، وبهدف الحفاظ على الصدارة ورد الاعتبار بعد خسارة لقب كأس السوبر.

وتُعدّ المباراة رقم 54 بين الفريقين في عصر الاحتراف بمختلف المسابقات، حيث حقق الشارقة ثمانية انتصارات فقط، مقابل 26 لشباب الأهلي، و19 تعادلاً، فيما التقى الفريقان 31 مرة في الدوري، فاز «الملك» في 6 منها، مقابل 16 انتصاراً لـ«فرسان دبي» و9 تعادلات، علماً بأن الأخير لم يخسر في آخر ست مواجهات أمام الشارقة.