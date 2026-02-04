أحمد الفلاسي: العلاقات الرياضية بين الإمارات والكويت «راسخة ومتجذّرة»

أكد وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن العلاقات الأخوية والرياضية التي تجمع الإمارات والكويت راسخة ومتجذّرة، وتقوم على روابط تاريخية وإنسانية عميقة، وتعكس المكانة الخاصة التي تحتلها دولة الكويت لدى قيادة وشعب دولة الإمارات، وتُشكل نموذجاً متقدماً في العمل العربي المشترك.

وقال الفلاسي على هامش احتفالية رياضية ومجتمعية أقيمت في دبي وتندرج ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»: «إن الاحتفالية تأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسّد متانة الروابط الأخوية بينهما، كما تبرز الدور الإيجابي للرياضة كمنصة فاعلة للتقارب بين الشعوب، وترسيخ قيم الأخوة والتكامل، ودعم المبادرات ذات البُعد المجتمعي والإنساني».

وأضاف وزير الرياضة أن «الاستثمار في الشباب والمواهب العربية يُمثل أولوية وطنية»، مؤكداً أن «الرياضة تُعد من أهم المسارات التي تسهم في بناء الإنسان، وتنمية المهارات، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات ستواصل دعم الشراكات والمبادرات التي تخدم الرياضة والمجتمع، وتسهم في تمكين المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الحضور الرياضي العربي على المستويين الإقليمي والدولي».

وأقيمت الاحتفالية بمشاركة الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، والمنظمة العربية لدعم المواهب، وبتنظيم من مجموعة (ألتميت باور سوليوشن)، الراعي الرسمي للاحتفالية، وبحضور عدد من نخبة القيادات الرياضية والشخصيات المجتمعية.

وشهدت الاحتفالية حضور ممثلين عن الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، الذين أكدوا من خلال مشاركتهم التزام الاتحاد بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير ألعاب القوى، وتوسيع قاعدة الممارسة، وخلق بيئة محفزة لاكتشاف الطاقات الواعدة، بالتعاون مع الشركاء من داخل الدولة وخارجها.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى اللواء محمد المر، أن «هذه الفعالية تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها العلاقات الإماراتية - الكويتية، القائمة على أسس راسخة من الأخوة الصادقة والاحترام المتبادل والتاريخ المشترك»، مشيراً إلى أن «الرياضة تُشكّل أحد أهم روافد التقارب بين الشعبين الشقيقين في دولة الإمارات ودولة الكويت».

وأوضح اللواء المر أن «اتحاد الإمارات لألعاب القوى يحرص على دعم المبادرات الأخوية بين الإمارات والكويت، لاسيما تلك التي تسهم في تطوير الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب الواعدة»، مؤكداً أن «التعاون مع المنظمات العربية المعنية بدعم المواهب يسهم في خلق فرص حقيقية أمام الرياضيين الشباب للتميز والتطور».

وأضاف أن «مثل هذه الفعاليات تعزّز الدور المجتمعي للرياضة، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة»، لافتاً إلى أن «الرياضة لم تعد مقتصرة على المنافسة فحسب، بل أصبحت منصة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية والانتماء».



النابلسي: نؤمن بدور الرياضة في تعزيز علاقات الأخوة والتلاحم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (ألتميت باور سوليوشن) نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب (الراعي الرسمي) للاحتفالية الدكتور المهندس خالد النابلسي، أن «تنظيم هذه الفعالية يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ولمبادرة (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد)، وتجسيداً لرؤية تؤمن بدور الرياضة في تعزيز علاقات الأخوة والتلاحم والمحبة بين الإمارات والكويت الشقيقة».

وأشار النابلسي إلى أن «المنظمة العربية لدعم المواهب تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى اكتشاف الطاقات العربية الواعدة، وتوفير منظومة دعم شاملة تتيح لها التطور والاستمرارية، مؤكداً أن رعاية المواهب تتطلب تكاملاً بين الجهود الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية».

وأوضح أن التعاون مع الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى يُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة التي تسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب، وفتح آفاق جديدة أمام الرياضيين الشباب للوصول إلى منصات المنافسة الإقليمية والدولية.