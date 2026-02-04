كلباء يتعاقد مع البرازيلي يان فيليبي

أعلن نادي كلباء لكرة القدم تعاقده مع اللاعب البرازيلي يان فيليبي، لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، قادمًا من نادي أتلتيكو سان لويس المكسيكي، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

ويبلغ يان فيليبي من العمر 21 عاماً، وسبق له اللعب في صفوف نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ويتميز بإمكاناته الفنية العالية في صناعة الهجمات، نظرًا لقدرته على اللعب بفاعلية في خط الوسط.