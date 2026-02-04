نسيم شاذلي ينتقل من العين إلى بني ياس

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع لاعب العين نسيم شاذلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار سعي «السماوي» لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. وحضر مراسم التوقيع المدير التنفيذي للنادي، صقر المسكري.

وشارك شاذلي مع نادي العين خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بمختلف المسابقات، بواقع 11 مباراة في دوري المحترفين، وأربع مباريات في كأس رابطة المحترفين، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس رئيس الدولة.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت أخيراً، عبر زاوية «رمسة ملاعب»، إلى أن حظوظ اللاعب المهاري باتت محل شك في الاستمرار مع فريقه بدوري المحترفين، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في عدد من المباريات، وعدم تقديمه الإضافة الفنية المنتظرة، قبل أن تتلقى إدارة النادي عرضاً لإعارته، ما فتح الباب أمام رحيله المؤقت عن صفوف «الزعيم».