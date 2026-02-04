لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم تنذر جمهور الوحدة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي الوحدة، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب خلال مباراة للفريق أمام يونايتد في مسابقة كأس رئيس الدولة.

كما قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى مدرب نادي بريسشن، كافان جيمس توماس بورنس، وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 10 سنوات «ب».

وقررت اللجنة منع إداري فريق مدينات، سيلفيستر إيري، من مرافقة فريقه لمدة أربع مباريات، وتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم، لمحاولة الاعتداء على لاعبي وإداري الفريق المنافس خلال مباراة في دوري أندية الدرجة الثانية.

وتقرر منع مدرب نادي كلباء، غازي فهد خزعل، من مرافقة فريقه مباراة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة خلال مباراة في دوري المحترفين تحت 23 سنة.

كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى لاعب نادي مصفوت، مالانج فابي، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، لرفعه قميصه وكشف ما تحته من صور خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وغَرَّمت اللجنة كذلك نادي البطائح مبلغ 30 ألف درهم، لعدم سداد المبالغ المترتبة في ذمته وعدم الامتثال لقرار لجنة الانضباط، كما تم تغريم نادي دبا مبلغ 20 ألف درهم لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء خلال مباراة في دوري المحترفين تحت 23 سنة.