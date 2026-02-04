سترلينغ وغوتزه مرشحان للعب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن دوري الدرجة الأولى الإماراتي قد يشهد صفقتين من العيار الثقيل، وذلك عقب انضمام النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الإعلامي في شبكة «تيم توك» البريطانية، رودي غاليتي، عبر منصة «إكس»، أن نادي «إف سي بالم سيتي»، ومقره دبي، بدأ خطواته التحضيرية لتعزيز خطه الهجومي، بعدما وضع النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ ضمن قائمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وشرع في جمع المعلومات المتعلقة بإمكانية التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن إدارة «إف سي بالم سيتي» تتابع الوضع التعاقدي لسترلينغ، وتدرس إمكانية ضمه ضمن خطة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي بلاعبين سبق لهم التألق في أعلى المستويات الأوروبية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية فنية تسعى من خلالها إدارة النادي إلى رفع جودة الفريق وبناء مشروع قادر على المنافسة، عبر استقطاب أسماء تمتلك سجلًا حافلًا في البطولات الكبرى، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، بما يمنح الفريق إضافة فنية وخبرة كبيرة داخل الملعب.

وأضاف: «في السياق ذاته، لا يقتصر اهتمام (إف سي بالم سيتي) على سترلينغ فقط، إذ يراقب النادي خيارات عدة لتعزيز تشكيلته، من بينها لاعب الوسط الألماني ماريو غوتزه، الذي يحظى بتقدير فني واسع بفضل خبرته الطويلة في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وقدرته على صناعة اللعب وإدارة إيقاع المباراة في وسط الملعب، ضمن تحركات تعكس طموحات واضحة للنادي في المرحلة المقبلة».

يُذكر أن نادي الاتفاق، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، أعلن مؤخرًا تعاقده مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لتصبح المسابقة محط أنظار العالم بعد استقطابها لاعبين من العيار الثقيل.

ويُعد رحيم سترلينغ من أبرز الأسماء المطروحة، نظرًا لما يمتلكه من سجل حافل في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى خبرته الطويلة مع منتخب إنجلترا.

ويُعد ماريو غوتزه أحد أبرز لاعبي جيله في كرة القدم الألمانية، وارتبط اسمه بإحدى أهم اللحظات في تاريخ الكرة العالمية، بعدما سجّل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليقود ألمانيا إلى التتويج باللقب العالمي الرابع في تاريخها. وجاء هدف غوتزه في الوقت الإضافي، ليخلّد اسمه في سجلات المونديال كصاحب الهدف الحاسم في أحد أقوى النهائيات.

وبرز غوتزه مبكرًا مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة يورغن كلوب، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ، حيث حقق عدة ألقاب محلية وقارية.