فوز «الذئاب» و«بنجاش» في كأس دبي الذهبية

حقق فريق ذئاب دبي فوزه الثاني في كأس دبي الذهبيى 2026 بعد فوزه الثمين على فريق الإمارات بنتيجة 10 اهداف مقابل ثمانية اهداف، لينفرد بصدارة البطولة حتى الان، كما حقق فريق بنجاش أول فوز له على حساب فريق غنتوت وبنتيجة سبعة اهداف مقابل ستة اهداف في مباراة كان فيها فريق «بنجاش» هو الأفضل.

وشهدت مباراة «ذئاب دبي» و«الإمارات» 18 هدفاً، وتعد واحدة من أفضل المباريات حتى الان بسبب تقارب المستوى بين الفريقين من حيث مستوى اللاعبين و قوة الخيول.