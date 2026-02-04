فتح باب التسجيل لسباقات المحامل والبوانيش بالظفرة والمرفأ

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس، والتي تُقام يومي 7 و8 فبراير الجاري في منطقة الظفرة ومدينة المرفأ إضافة إلى سباق الغوص التراثي ضمن أجندة النادي الرياضية للموسم الحالي وضمن ألعاب الماستر «أبوظبي 2026».

وتأتي هذه السباقات في إطار حرص النادي على دعم الرياضات البحرية التراثية، والحفاظ على الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز مشاركة النواخذة والملاك، إلى جانب توسيع خارطة السباقات التراثية في مختلف مناطق أبوظبي، وفق منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة.

وأكد خليفة الرميثي، مدير الفعاليات التراثية في النادي، أن فتح باب التسجيل يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لتنظيم هذه السباقات، مشيرا إلى أن إقامة السباقات في الظفرة والمرفأ تعكس ارتباط الرياضات التراثية بالبيئة الساحلية التي نشأت فيها، وتسهم في تعزيز حضورها المجتمعي، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة سباقات تجسد قيم الأصالة والمهارة البحرية.

ودعا النادي الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل ضمن المواعيد المحددة، مؤكدا مواصلته تنظيم سباقات تراثية تسهم في صون الهوية البحرية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضات البحرية التراثية.