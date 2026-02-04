«عموري»: جاهزون للدفاع عن اللقب الخليجي بعد تحطيم رقم «الثلاثيات»

كشف لاعب فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي، الدولي عمر العامري، الشهير بـ«عموري السلة»، أن نجاح «الفرسان» في تحطيم الرقم القياسي لنسب النجاح في الرميات الثلاثية، خلال الفوز على ضيفه العربي القطري بنتيجة (107-88)، أمس، في ذهاب الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي دوري «سوبر غرب آسيا»، يُعد مؤشرا إيجابياً على جاهزية شباب الأهلي للدفاع عن لقبه بطلاً لـ«المنطقة الخليجية» الذي توج به الموسم الماضي.

وسجل لاعبو شباب الأهلي 17 رمية ثلاثية ناجحة، حققوا من خلالها نسبة نجاح بلغت (53.1%)، متجاوزين الرقم القياسي المسجل هذا الموسم باسم فريق كاظمة الكويتي في دور المجموعات، والبالغ (51.9%)، والذي تحقق خلال فوزه على المحرق البحريني بنتيجة (95-81) في أكتوبر الماضي.

وتألق عمر العامري، رغم اقتصار مشاركته على 26 دقيقة، بتسجيله سبع رميات ثلاثية، بنسبة نجاح قاربت حاجز 80%، في واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم الحالي.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «فخور بما حققناه، فالأداء الجماعي وروح الفريق ساهما معاً في تحطيم الرقم القياسي لنسب النجاح من خط الرميات الثلاثية هذا الموسم، وهو ما يؤكد حالة التطور المستمر وبلوغ الفريق الجاهزية المطلوبة. نتطلع للعودة الثلاثاء المقبل وتحقيق الفوز مجدداً على العربي في لقاء الإياب، وبلوغ الدور نصف النهائي، في إطار سعينا لتكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج بلقب بطل المنطقة الخليجية في دوري (سوبر غرب آسيا)، وحجز مقعد في (فاينال 8) والدور النهائي المؤهل بدوره إلى دوري أبطال آسيا».

وأضاف: «تألق عدد من عناصر الفريق، فإلى جانب تقديمي لإحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم، ظهر حامد عبداللطيف بأداء مميز، سجل خلاله 19 نقطة وست متابعات، كما ساهم محترفنا الأميركي الجديد برايون ألين بشكل فاعل بتسجيله 22 نقطة، وواصل صانع الألعاب الأميركي ديشوندري واشنطن حضوره القوي في دوري (سوبر غرب آسيا) بإحرازه 17 نقطة، و12 متابعة، و8 تمريرات حاسمة».

واختتم العامري تصريحاته قائلًا: «نهدي هذا الانتصار لزميلنا قيس عمر الذي غاب عن المباراة لظرف خاص إثر وفاة جدته. الفريق يؤكد من مباراة إلى أخرى حالة التطور مقارنة ببداية الموسم، وبلوغ الجاهزية التي تمنحنا الدافع لتحقيق الأهداف والمنافسة على الألقاب المحلية والخارجية».

ويتوجه شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل، إلى الدوحة لملاقاة العربي القطري في مباراة الإياب، بطموح تكرار الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، في حين يسعى العربي لرد اعتباره وفرض مباراة فاصلة ثالثة، تقام في 17 فبراير الجاري.