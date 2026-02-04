البادي: الفجيرة على موعد مع نسخة استثنائية من الدوري العالمي للكاراتيه

أكد الأمين المساعد لاتحاد الكاراتيه، المنسق العام لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه – الفجيرة 2026، الدكتور عبدالله البادي، أن إمارة الفجيرة باتت جاهزة لاستضافة نسخة مرشحة لتحقيق أرقام قياسية جديدة، سواء على مستوى عدد المشاركين، أو الحضور الجماهيري، أو المستوى الفني للمنافسات، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، على مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وقال البادي، في تصريحات صحفية، إن: «رفعت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية، بما ينسجم مع السمعة العالمية المرموقة للبطولات والأحداث الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات». مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على تقديم بطولة تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، وتتضمن مجموعة من المفاجآت التي ستسعد الجماهير والمتابعين.

وتوقع البادي مشاركة أكثر من 3000 فرد من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر وأقوى نسخ الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، لافتًا إلى أن نحو 450 شخصًا سيشاركون في تنظيم الحدث، إلى جانب 250 متطوعًا من الجنسين، في صورة تعكس روح العمل الجماعي التي اعتادت عليها الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن البطولة تُعد محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية، فضلا عن دورها المهم في التصنيف العالمي للفئات العمرية.