5 مؤشرات رقمية «تحصر لقب الدوري» بين شباب الأهلي والعين

كشفت خمسة مؤشرات رقمية وفنية عن أفضلية واضحة لفريقي شباب الأهلي والعين، في انحصار المنافسة بينهما لحسم لقب دوري المحترفين للموسم الحالي، أبرزها تساويهما على مدار الجولات الماضية من حيث التسديد على المرمى، مع أفضلية طفيفة للعين من حيث غزارة الأهداف المسجلة، يقابلها تفوق واضح لـ«الفرسان» في الصلابة الدفاعية.

وتصدّر العين أغلبية مرحلة الذهاب قبل أن يحسم شباب الأهلي (حامل اللقب) الصدارة التي حافظ عليها مع نهاية الجولة الـ14 الماضية، برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن العين الوصيف، في حين يأتي الوحدة ثالثاً بـ29 نقطة، ثم الوصل 25 نقطة، يليه الجزيرة 22 نقطة.

«الإمارات اليوم» ترصد وفق إحصاءات رسمية من رابطة دوري المحترفين المؤشرات الرقمية الفنية الخمسة التي تمنح شباب الأهلي والعين الأفضلية لحصر الصراع بينهما، وفقاً للآتي:

1 - التسديد على المرمى

شهدت الجولات الـ14 الماضية إجمالي 768 تسديدة على المرمى، منها 144 تسديدة مناصفة بين فريقي شباب الأهلي والعين المتشاركين الصدارة والأكثر تسديداً على المرمى (72 تسديدة لكل منهما)، ومن خلفهما الوحدة 71 تسديدة، يليه الشارقة بـ62 تسديدة، ثم الوصل 57 تسديدة.

2 - دقة التمرير

يعتلي فريق الوصل صدارة أكثر الأندية دقة لتمريرات لاعبيه بنسبة نجاح بلغت 87.11%، ومن خلفه - بفارق طفيف في المركزين الثاني والثالث - فريقا العين وشباب الأهلي، بدقة تمرير 85.36% للعين، مقابل 85.32% لـ«الفرسان»، وجاء الجزيرة رابعاً بدقة 84.34%، ثم النصر 83.43%.

3 - إجمالي الأهداف

أسهم لابا كودجو صاحب الـ16 هدفاً، بشكل فاعل في منح فريقه العين عمقاً هجومياً، واعتلاء العين صدارة الأكثر زيارة للشباك بإجمالي 30 هدفاً، بفارق هدفين عن شباب الأهلي (28 هدفاً)، ثم الوحدة 23 هدفاً، والظفرة 20 هدفاً، والجزيرة 19 هدفاً.

4 - أهداف من داخل منطقة الجزاء

كشفت الإحصاءات عن خطورة واضحة للعين في تسجيل الأهداف من داخل منطقة الجزاء، بعد أن نجح لاعبو «الزعيم» في اعتلاء هذه الفئة التصنيفية، بتسجيل 27 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن شباب الأهلي في المركز الثاني، وجاء الوحدة ثالثاً بـ21 هدفاً، ثم الوصل والشارقة بإجمالي 18 و17 هدفاً على التوالي.

5 - أهداف مستقبلة

أسهم حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، وزملاؤه في الخط الدفاعي، في منح «الفرسان» صلابة دفاعية كانت كفيلة بعدم تلقي الفريق سوى ثلاثة أهداف، وصدارة هذه الفئة، بفارق كبير عن الوحدة الذي تلقت شباكه 10 أهداف، في حين جاء العين ثالثاً باستقبال شباكه 11 هدفاً، ومن ثم الجزيرة والوصل بـ13 و14 هدفاً على التوالي.

حارب: الاستقرار الفني عزّز حظوظ الفريقين

أكد المحلل الرياضي، بدر حارب أن الاستقرار الفني لفريقي شباب الأهلي والعين، مقارنة ببقية الأندية المنافسة على الصدارة، إلى جانب جودة اللاعبين والصفقات سواء تلك التي تم التجديد لها، أو تم تدعيمهما، يُعزّزان حظوظ الفريقين ليكونا الأقرب لحصد لقب الدوري. وقال حارب لـ«الإمارات اليوم» إن «الاستقرار الفني عامل أساسي في قدرة أي فريق على مواصلة النتائج الجيدة، وفريقا شباب الأهلي والعين حافظا لموسم جديد على خدمات الجهاز الفني، سواء البرتغالي باولو سوزا مع (الفرسان)، أو الصربي فلاديمير إيفيتش مع (الزعيم)، مقارنة ببقية الفرق المنافسة على الصدارة، مثل الوحدة والوصل والجزيرة وحتى الشارقة التي لجأت إلى تغييرات في أجهزتها الفنية خلال الموسم».

وأضاف: «الأمر ذاته ينطبق على جودة اللاعبين الذين يواصلون التألق مع فرقهم، إلى جانب نوعية الصفقات ودكة البدلاء التي كانت لها الفاعلية الواضحة على أرضية الملعب، وعكستها النتائج التي تحققت، سواء شباب الأهلي الذي وعلى الرغم من معاناته غيابات مؤثرة في الشق الهجومي، فإن بقية نجومه تولت المهمة في حصد 11 انتصاراً، وحتى العين الذي لم يتلقَ حتى الآن أي هزيمة».