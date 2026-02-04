سوزا: شباب الأهلي يعاني هجومياً لكثرة الإصابات

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن المهاجم الإيراني سردار أزمون لن يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن اللاعب ابتعد عن الملاعب فترة طويلة، ولا يمكن الاعتماد عليه هجومياً قبل مرور وقت كافٍ لاستعادة جاهزيته الكاملة والانسجام مع الفريق.

وجاءت تصريحات المدرب عقب فوز شباب الأهلي على خورفكان بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يعاني هجومياً بسبب كثرة الإصابات، ومن الصعب جداً الاعتماد على سردار أزمون حالياً حتى بعد عودته من الإصابة، اللاعب بعيد عن المباريات منذ ثمانية أشهر، ويحتاج إلى وقت للدخول في أجواء المنافسة والاحتكاك، ولا يمكن دفعه مباشرة في مباريات بهذا المستوى».

ورفض سوزا الكشف عن موعد محدد لعودة النجم الإيراني الذي تعرض لإصابة قوية، موضحاً أن الوضع يتطلب متابعة دقيقة للجاهزية البدنية والطبية.

وتحدث المدرب أيضاً عن غياب المهاجم سلطان عادل، قائلاً: «سلطان يعاني إصابة قديمة في المفاصل، وتفاقمت حالته بتورم في الركبة قبل مباراة خورفكان. هذا أول موسم له يخوض فيه هذا الكم من المباريات بعد غياب سابق بسبب الإصابات».

وأضاف: «كما خسرنا ماتيوس سيلفا بسبب إصابته في المباراة الأخيرة مع خورفكان، وهذا يزيد التحديات التي نواجهها في الخط الهجومي».وأكد سوزا أن الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، قائلاً: «نحن بحاجة إلى دعم هجومي واضح. الجدول مزدحم، ونلعب في ثلاث بطولات: كأس رئيس الدولة، والدوري، ودوري أبطال آسيا النخبة، ولن نُضحي ببطولة على حساب أخرى».

وأوضح أن إدارة الحمل التدريبي والجاهزية والاستشفاء ستكون الأساس في المرحلة المقبلة.