الإيقافات تُبعد 6 لاعبين عن الجولة 15 لدوري المحترفين.. وتهدد 8 آخرين

تنطلق غداً منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في ظل غياب ستة لاعبين عن صفوف أربعة أندية بداعي الإيقاف، في حين يواجه ثمانية لاعبين خطر الغياب عن الجولة السادسة عشرة في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مباريات الجولة الحالية.

ووفقاً لإحصائية لـ«الإمارات اليوم» من الجولات الماضية، يتصدر قائمة الغائبين مدافع فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقى الإنذار الأول أمام العين في الجولة الحادية عشرة، والثاني في مواجهة كلباء بالجولة الثالثة عشرة، قبل أن ينال البطاقة الصفراء الثالثة خلال لقاء الظفرة في الجولة الرابعة عشرة الماضية.

كما يغيب عن الجولة لاعب فريق كلباء أحمد أبوناموس، عقب حصوله على بطاقة حمراء نتيجة تلقيه إنذارين في مواجهة فريقه أمام العين، لكن أبوناموس سيغيب عن مباراة واحدة، وفقاً للمادة (1.1.55) من الفصل السابع للوائح الإدارية المعتمدة في لائحة الموسم.

ويواصل فريق الوحدة فقدان خدمات الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو خلال مواجهته المرتقبة أمام البطائح، بعد تعرضهما للطرد المباشر في لقاء العين ضمن «كلاسيكو أبوظبي»، الأمر الذي يضع المدرب السلوفيني الجديد داركو ميلانيتش أمام اختبار مبكر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتعويض هذه الغيابات المؤثرة.

في المقابل، يخوض فريق دبا مواجهته أمام بني ياس في ظل غياب لاعبين، بعد طرد كل من إياغو أزيفيدو وسايمون كابرال في مباراة شباب الأهلي، التي انتهت بخسارة الفريق بسباعية نظيفة، ما يزيد من صعوبة مهمة المدرب الروماني سيبريان بانايت، خصوصاً في ظل صراع الفريق للهروب من مناطق الهبوط.

ويواجه عدد من اللاعبين خطر الإيقاف عن الجولة السادسة عشرة في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال الجولة الحالية، وهم ثلاثي الشارقة فراس بالعربي، وعثمان كامارا، وساول جواريرابا، وثنائي الجزيرة محمد ربيع وخليفة الحمادي، ولاعب خورفكان عبدالله الرفاعي، ولاعب شباب الأهلي ماتيوس دياس ليما، إضافة إلى لاعب دبا مهند علي «ميمي». يُذكر أن مباراة النصر وبني ياس، التي أقيمت في الجولة 14، وانتهت بفوز بني ياس بهدفين دون رد، وأدارها الحكم ناصر العلي، شهدت حالة نادرة، إذ لم تُشهر خلالها أي بطاقة صفراء أو حمراء.

وعلى صعيد متصل، ستتعزز صفوف الوصل في مواجهته المرتقبة أمام النصر ضمن «ديربي دبي»، بعودة الثنائي ريناتو تابيا وريناتو جونيور بعد استيفائهما عقوبة الإيقاف بداعي تراكم الإنذارات، كما يستعيد بني ياس خدمات لاعبه محمدو كمارا، عقب انتهاء عقوبة إيقافه بسبب الإنذارات خلال مباراة النصر.