«عربية السيدات» تصوّب القوس والسهم

تنطلق اليوم على ملاعب نادي الحمرية الثقافي الرياضي منافسات القوس والسهم، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة عربية.

وتأتي منافسات القوس والسهم ضمن تسع ألعاب تحتضنها النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث تُحسم خلالها بطلات نسخة 2026، وتمتد المنافسات على مدار يومين، بمشاركة 27 لاعبة يمثلن 8 فرق، يتنافسن في فئتي القوس المحدب والقوس المركب، في أجواء تعكس التنوع الفني وتعدد المدارس العربية في هذه الرياضة.

وعقد الاجتماع الفني لمنافسات رياضة القوس والسهم في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور القيادات الإدارية والفنية، ممثلي الاتحادات، ولجان التحكيم، والمدربين، وإداريي الفرق المشاركة استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

وحضر جانباً من الاجتماع الفني الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة، والأمين العام لاتحاد اللجان العربية عبدالعزيز العنزي، ومدير الدورة موزة الشامسي، ونائب مدير الدورة اليازية السويدي، ورئيس لجنة التنسيق الفني صالح عاشور.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير العدالة والتنظيم، إلى جانب الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة، لضمان منافسات عادلة تعكس تطور رياضة القوس والسهم على مستوى الأندية العربية، بينما تم تقديم شرح من قبل ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حول الإجراءات والتعليمات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التوعية، وضرورة التنسيق مع اللجنة المختصة في حال تناول أي لاعبة أدوية لأسباب صحية، حفاظاً على سلامة المنافسات ونزاهتها.

وتشارك دولة الإمارات بأكبر عدد من اللاعبات بواقع 14 لاعبة يمثلن نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي للقوس والسهم، إذ تمثل نادي الشارقة في منافسات القوس المحدب كل من فاطمة البلوشي، نورة المازمي، مها الحوسني، حصة العوضي، فيما يمثل نادي أبوظبي كل من ميرا الصايغ، مريم الصايغ، هدى العلي، حمدة السجواني. وفي منافسات القوس المركب يشارك من نادي الشارقة كل من آمنة العوضي، روضة العوضي، ميثاء النعيمي، سارة المازمي، بينما يمثل نادي أبوظبي كل من مريم الحوسني ووديمة الكعبي.