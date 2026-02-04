دينامو سمرقند يعسكر في الإمارات

يعتزم فريق دينامو سمرقند الأوزبكي العودة مجدداً إلى الإمارات لإقامة معسكره التدريبي، خلال فترة التوقف المقبلة في الدوري الأوزبكي، بسبب الارتباطات الدولية.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى الإمارات غداً، بقيادة مدربه فاديم أبراموف، الذي سبق له تولي تدريب المنتخب الأوزبكي في أكثر من مناسبة، كما نال لقب أفضل مدرب في آسيا خلال كأس آسيا للمنتخبات في قطر عام 2011.

وسيخوض دينامو سمرقند خلال معسكره في الإمارات أربع مباريات ودية، حيث يلتقي في المباراة الأولى مع فريق أستانا الكازاخستاني يوم 6 فبراير على ملعب نادي جبل علي، ثم يواجه أحد الفرق المحلية في دبي يوم 11 فبراير. بعد ذلك ينتقل إلى العاصمة أبوظبي، حيث يخوض مباراتين أمام إيلماي الكازاخستاني ولوكوموتيف الروسي.