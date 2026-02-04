إيلينا ريباكينا تؤكد المشاركة في «تنس دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، تأكيد مشاركة الروسية إيلينا ريباكينا، المتوجة أخيراً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في النسخة الـ27 من البطولة، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 15 إلى 21 الجاري.

وتعود ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي سبق أن وصلت إلى النهائي في مشاركتها الأولى عام 2020، وهي تقيم في دبي منذ عام 2024، ما يضفي على مشاركتها بعداً خاصاً، لاسيما بعد استعادتها أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية، بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثاني ألقابها في بطولات «الغراند سلام».

وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع اللاعبات الثماني المتأهلات إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة سيشاركن في بطولة دبي، بما يضمن مستوى عالياً من المنافسة، ويعكس الزخم الفني الذي شهدته أولى بطولات «الغراند سلام» هذا الموسم.