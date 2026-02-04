شهاب يتأهل إلى ربع نهائي «آسيا للسنوكر»

تأهل نجم منتخب الإمارات للسنوكر محمد شهاب إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للسنوكر للرجال 2026، المقامة حالياً في أكاديمية الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر في الدوحة، بعد فوزه على الباكستاني رانا عرفان بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور الـ16.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة التي تستمر منافساتها حتى بعد غدٍ الجمعة، بأربعة لاعبين، هم محمد شهاب وخالد الكمالي في فئة الرجال، وسيف الزعابي وسهيل الزعابي في فئة تحت 21 سنة.

ويواجه شهاب في الدور ربع النهائي اللاعب الهندي بانكاج أدفاني، في حين ودع خالد الكمالي البطولة عقب خسارته أمام الإيراني شاهين سابزي 0-4.