14 دراجاً يمثلون «الأبيض» في «البطولة الآسيوية»   

غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات، أول من أمس، إلى منطقة القصيم في السعودية بوفد يضم 14 دراجاً، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق 2026 التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 13 الجاري، وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة قوية تعكس التطور اللافت للدراجات الإماراتية على الساحة القارية.

ووفقاً لاتحاد الدراجات، تضم البعثة في فئة النخبة للرجال كلاً من: أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وهي مجموعة يعوّل عليها الجهاز الفني لخبرتها وقدرتها على المنافسة في السباقات الطويلة. وفي فئة النخبة للسيدات تواصل صفية الصايغ مشاركاتها الخارجية، ممثلة الإمارات في واحد من أهم الاستحقاقات القارية لهذا الموسم.

وعلى صعيد فئة تحت 23 سنة، تضم البعثة الثلاثي يوسف عبدالله أميري، وخميس حارب المرزوقي، وسلطان جمال سارباز، كما يشارك في فئة الشباب كل من عبدالله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغوي، وسلطان سعود الحمادي، في خطوة تهدف إلى منح المواهب الناشئة فرصاً أكبر للاحتكاك الدولي.

وفي فئة الماسترز، يمثل الإمارات كل من جمال الفلاسي، ومروان البلوشي، وحميد محراب السبّاغ، إلى جانب مشاركة موزة سالم المنصوري في فئة الماسترز للسيدات، في تأكيد على اتساع قاعدة المشاركين وتنوّع الفئات التي يشارك بها المنتخب هذا العام.

ويقود البعثة الجهاز الإداري والفني الذي يضم محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب عبيد أحمد المرّي، والمدرب بدر علي ثاني، إضافة إلى الميكانيكي ساجد، وأخصائي التدليك جون بول.

. بعثة المنتخب غادرت الدولة بطموحات كبيرة لتقديم مشاركة قوية تعكس التطور اللافت للدراجات.