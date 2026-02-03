وفاة لاعب منتخب الدراجات علي أحمد نصيرائي

توفّي لاعب المنتخب الوطني للشباب ونادي الشارقة الرياضي للدراجات علي أحمد نصيرائي، إثر حادث وقع خلال حصة تدريبية، بعدما اصطدم بسيارة متوقفة على كتف الطريق أثناء قيادته الدراجة مع زملائه، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

ونشر حساب اتحاد الإمارات للدراجات تعزية رسمية نعى فيها اللاعب الراحل، مقدّماً خالص العزاء والمواساة إلى أسرته وزملائه في النادي والمنتخب، وداعياً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت آخر مشاركة للاعب مع المنتخب الوطني في البطولة العربية لطريق الدراجات التي أقيمت في العراق خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث مثّل الإمارات في منافسات الطريق ضمن فئة الشباب.