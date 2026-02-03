نجاحات مميزة لتايكواندو الإمارات في بطولة الفجيرة الدولية

كرّم رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، الدكتور تشوي تشونغ، عضو مجلس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو الدكتور أحمد حمدان الزيودي، خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي الذي أُقيم مساء أمس في إمارة الفجيرة، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والقيادية الدولية، اعترافًا بدوره في تطوير لعبة التايكواندو في الإمارات.

وفي سياق متصل، نجح لاعبو المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية في تحقيق إنجازات مبهرة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو (G2) اليوم الثلاثاء، والتي تستمر برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

حقق اللاعبون الإماراتيون 3 ميداليات مميزة في فئة الشباب:

ذهبية: ريماس تميم (وزن 63 كغ)

فضية: عبدالله أنس (وزن 59 كغ)

برونزية: يارا أبو غادر (وزن 44 كغ)

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة نجوم اللعبة على المستوى الدولي، حيث واصل لاعبو المنتخبات العربية تألقهم، لا سيما لاعبو الأردن الذين نالوا 5 ميداليات في اليوم الثاني للبطولة:

ذهبية: جعفر الداوود (وزن 54 كغ)

فضية: زيد الحلواني (وزن 68 كغ)

برونزية: ليث الرواشدة (وزن 54 كغ)، محمود الطرايرة (وزن 68 كغ)، زيد مصطفى (وزن 74 كغ)

كما حقق اللاعبون الآخرون:

اللاعب التونسي أمين الله الطرابلسي: فضية وزن 54 كغ

اللاعب السعودي جاسر عواني: فضية وزن 87 كغ

اللاعب المصري عبد الله عصام: برونزية وزن فوق 87 كغ