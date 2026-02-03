نادي الوصل: موسم «الوُلفة» يرسخ مشاعر الانتماء والتآلف بين أفراد المجتمع

أكد نادي الوصل دعمه الكامل لموسم «الوُلفة» وما يحمله من مضامين سامية تسهم في ترسيخ مشاعر الانتماء والتآلف بين أفراد المجتمع، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بما يعكس روح المجتمع الإماراتي المتلاحم.

وذكر النادي: «انسجاماً مع منطلقات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإيماناً بأهداف موسم «الوُلفة» باعتباره مبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية تحتضن مفاهيم التسامح، والتعايش، واحترام الثقافات المختلفة. وانطلاقاً من حرص نادي الوصل على مواكبة كافة المبادرات والفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تطلقها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، يؤكد النادي دعمه الكامل لموسم «الوُلفة» وما يحمله من مضامين سامية تسهم في ترسيخ مشاعر الانتماء والتآلف بين أفراد المجتمع، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بما يعكس روح المجتمع الإماراتي المتلاحم».

وذكر نادي الوصل أنه يفخر بمشاركته الفاعلة في هذه المبادرة، تأكيداً لدوره المجتمعي، وحرصه الدائم على أن يكون شريكاً في المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية، وتدعم التلاحم المجتمعي، وتسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على القيم الإنسانية النبيلة.

ويحتفي موسم «الوُلفة» بمناسبات ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى وهي المناسبات التي تتجسد فيها التقاليد والهوية الثقافية، وتعبّر عن الجانب الروحاني وإيقاع الحياة في دولة الإمارات والعالم الإسلامي، وتتجلى فيها ركائز «الوُلفة» الرئيسة «التأمل والترابط والبركة» وترتبط تلك المناسبات بعادات مميزة تعكس عمقها الاجتماعي والروحاني، وهو ما يجعل «الوُلفة» حالة من الانسجام والمودة تجمع بين الأفراد والمجتمعات.