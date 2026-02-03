«الإمارات القابضة» يخوض طواف السيدات بطموح الحفاظ على اللقب

يدخل فريق الإمارات القابضة منافسات طواف الإمارات للسيدات 2026 بطموح كبير للحفاظ على اللقب، في سباق يُعد الوحيد المخصص للسيدات في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات. ويقام الطواف في أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، بمشاركة 20 فريقاً من نخبة الفرق العالمية.

وأكدت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة للسيدات، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً ريادياً في تطوير رياضة الدراجات النسائية عبر مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن تأسيس الفريق قبل سنوات جاء ليعكس رؤية وطنية تتجاوز النتائج، نحو بناء مشروع مستدام لرياضة الدراجات النسائية.

ويضم الفريق نخبة من أبرز الدراجات العالميات، من بينهن إليسا لونغو بورغيني، سيلفيا بيرسكو، كارلاين سوينكلز، لارا جيلسبي، إيلنور باكستيد، وميغان جاستراب، حيث يدخل الفريق النسخة الجديدة بهدف تحقيق الانتصارات وترسيخ ثقافة الدراجات النسائية في المجتمع المحلي.

وأوضحت مونكادا أن الانتصار على أرض الإمارات يمنح الفريق والجمهور قيمة مضاعفة، مؤكدة أن الاستقرار المالي والشراكات طويلة الأمد—ومن بينها «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» (IHC)—يشكلان عنصراً محورياً في استدامة المشروع.

واختتمت: «بالتأكيد الرقم واحد يعني التفوق الرياضي وصناعة الأثر معاً، وتعزيز الحضور النسائي في واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم».