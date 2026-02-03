إبراهيم عادل ينتقل من الجزيرة إلى نوردشيلاند الدنماركي

أعلن نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع الدولي المصري إبراهيم عادل قادمًا من نادي الجزيرة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمين الاتفاقية بندًا يتيح للنادي الدنماركي خيار الشراء.

وذكر النادي الدنماركي على موقعه الرسمي أنه يُعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية الأوروبية بعد فترة مميزة في الملاعب العربية والأفريقية.

وأضاف: "يشغل إبراهيم عادل مركز اللاعب الهجومي، ولفت الأنظار خلال المواسم الماضية بقدراته الفنية وسرعته وتأثيره الواضح على الرواق الأيسر. وُلد اللاعب في بورسعيد، قبل أن ينتقل في سن السادسة عشرة إلى نادي بيراميدز، حيث قضى أكثر من سبعة أعوام في صفوفه، ونجح في تثبيت أقدامه سريعًا مع الفريق الأول منذ ظهوره الأول بعمر 18 عامًا، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق".