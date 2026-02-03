5 ملايين دولار قيمة بند الشراء النهائي في صفقة سالدانا إلى الشارقة

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن تفاصيل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي، ماتيوس سالدانا، إلى نادي الشارقة بنظام الإعارة من نادي الوصل حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح لـ«الملك» تفعيل الشراء النهائي مقابل خمسة ملايين دولار، عند انتهاء فترة الإعارة في يونيو المقبل.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن الوصل اشترط هذا المبلغ كأحد شروط الموافقة على انتقال سالدانا إلى الشارقة، ما يجعل الخيار الأخير متوقفاً على تقييم النادي لقيمة اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة، مبينة أن هذا البند المالي يُعد العنصر الأبرز في الصفقة، إذ يعكس قيمة الاستثمار المتوقع في اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية للفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي سيربح الوصل من إعارة اللاعب البرازيلي، إلى جانب تحديد قيمة بيع عقده بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

وأوضح موقع «ترانسفير ماركت»، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، أن ماتيوس سالدانا كان قد انضم إلى الوصل من نادي فيرينتسفاروشي المجري، مقابل خمسة ملايين يورو.

وكان الشارقة أعلن التعاقد مع سالدانا بعد أن أبرم النادي صفقتين برازيليتين، بضم رافائيل بيريرا ولياندرينهو، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الموسم الحالي مع نادي الوصل، شارك سالدانا في 14 مباراة بمجموع 831 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفاً واحداً وسُجلت له بطاقة صفراء واحدة، من دون أي بطاقات حمراء، ما يعكس مشاركته المنتظمة رغم محدودية الإنتاج التهديفي خلال الموسم.

ويبلغ سالدانا من العمر 26 عاماً ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية والآسيوية قبل وصوله إلى الإمارات، فقد لعب مع نادي فيرينتسفاروشي في المجر، ونادي نفتشي باكو في أذربيجان، ونادي تشينغداو رونينغ تسانغ في الصين، إضافة إلى فترات في الدوري الياباني مع نادي جي إي إف يونايتد تشيبا، كما كانت له تجربة مميزة مع نادي بارتيزان الصربي حيث قدم أداءً قوياً وسجل أهدافاً لافتة في المواسم الماضية.