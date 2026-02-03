بن بشير: أحتفل بتسجيل الأهداف بالتنزه على شاطئ الفجيرة

كشف لاعب الفريق الأول لنادي الفجيرة، الفرنسي ساندر بن بشير، عن حظوظ فريقه القوية في المنافسة على الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، لكنه أكد أن الموسم لايزال طويلاً، ولابد من مواصلة الانضباط التكتيكي من قِبَل الفريق، والحرص على تحقيق النتائج الإيجابية والاستفادة من ظروف المباريات في ظل اشتداد المنافسة بين الفرق، مشيراً إلى أن التنافس على خطف إحدى بطاقتَي الصعود تنحصر بين ثمانية فِرَق، هي الفجيرة ويونايتد والعربي، ودبا الحصن والذيد وحتا، والعروبة والإمارات، التي تمتلك رصيد نقاط بين 27-21، كما أشار بن بشير الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى أنه غالباً ما يحتفل بتسجيل الأهداف بعد كل مباراة بالتنزه في الأماكن الجميلة في الفجيرة، خصوصاً على شاطئ إمبريلا.

وقال ساندر بن بشير لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا كل الفرص للصعود هذا الموسم، لكن التحدي أكبر منذ الموسم الماضي، نظراً لوجود فرق قوية عززت صفوفها بشكل واضح ووضعت الصعود هدفاً رئيساً لها».

وأضاف: «أتمنّى أن أكون عنصراً مؤثراً مع الفريق، وأعتقد أني أقدم حالياً واحداً من أفضل مواسمي على الصعيد الشخصي، سواء من حيث عدد الأهداف أو التأثير داخل الملعب، لكن الموسم لم ينتهِ بعد. وأشعر بالسعادة كثيراً بمساعدة الفريق عبر تسجيل الأهداف، ومع ذلك يبقى الفوز هو الأهم، حتى لو تحقق من دون أن أسجل».

ويُعد بن بشير من أبرز المهاجمين هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل أهداف حاسمة وضعته في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، إلى جانب مساهمته في صناعة اللعب وقيادة الخط الهجومي للفريق.

بالوتيلي

وعن انضمام أسماء عالمية إلى الدوري، مثل لاعب الاتفاق الإيطالي ماريو بالوتيلي، قال: «سعيد بوجود لاعب بحجم بالوتيلي في المنافسة، وأتمنّى أن أنهي الموسم متقدماً عليه، حتى وإن انضم متأخراً».

وبخصوص تسجيله 15 هدفاً في الدور الأول للبطولة لحد الآن وهو رقم نادر قياساً بالمواسم الماضية ونجاحه بالإفلات من المراقبة الدفاعية الشديدة، قال بن بشير: «أصبحت معتاداً على الرقابة الخاصة داخل الملعب، ولم يعد ذلك يفاجئني، بل يدفعني لتقديم الأفضل».

رسالة وإشادة

ووجّه اللاعب رسالة إلى جماهير الفجيرة، داعياً إياها إلى تشجيع الفريق من المدرجات، قال فيها: «نحتاج إلى دعم الجماهير في هذه المرحلة المهمة، لدينا مشجعون أوفياء يحرصون على الحضور باستمرار ونحن نقدّر دعمهم كثيراً، ونتمنّى أن يكون الحضور أكبر في الفترة المقبلة».

وعن طموحاته مع الفجيرة، قال: «طموحي الوحيد هو إعادة نادي الفجيرة إلى دوري المحترفين، ولهذا السبب مستمر مع الفريق، وأتمنّى أن ننجح في تحقيق هذا الهدف معاً»، وأشاد بزميله في الفريق، فهد باروت، الذي يُشكل معه ثنائياً يُعد الأبرز في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً قوة الانسجام داخل الفريق، مشيراً إلى أن: «فهد باروت يقدّم تمريرات مميزة، مثل بقية زملائي، وعلاقتي به ممتازة، وهو لاعب مهم داخل الفريق».

وعن علاقته بمدينة الفجيرة، وصفها بالمدينة الهادئة وتضم مقومات الراحة، وأنه يقضي معظم وقته في الأماكن الجميلة في الفجيرة، خصوصاً على شاطئ إمبريلا، ووصفه بأنه مكانه المفضل بعد كل مباراة، خصوصاً عندما يسجل الأهداف وفي الإجازات.

وعن متابعته لبطولة «أمم إفريقيا»، قال: «تابعت المنتخب الجزائري، لكن خروجه من المنافسات كان مخيباً للآمال» ووصف الخسارة والخروج بأنهما «جزء من كرة القدم، إذ لابد من فائز»، وأكد أن منتخب السنغال استحقّ الفوز بالبطولة.

ساندر بن بشير:

• أعشق تسجيل الأهداف، وطموحي قيادة الفجيرة لـ«المحترفين».