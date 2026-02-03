النقبي: فضية «دبي الدولية» ركيزة في خطة إعادة بناء منتخب السلة

أكّد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن الإنجاز غير المسبوق للمنتخب في حصد الميدالية الفضية في بطولة «دبي الدولية»، التي أُسدل الستار عليها، أول من أمس، يُمثّل ركيزة أساسية يجب البناء عليها في خطة إعادة بناء «الأبيض»، نحو عودة السلة الإماراتية إلى البطولات الآسيوية.

وحقق المنتخب الوطني - رغم خسارته، أول من أمس، المباراة النهائية أمام الإفريقي التونسي بنتيجة (77-93) - أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته في «سلة دبي»، متجاوزاً ما حققه «الأبيض» في نسخة العام الماضي بحصده الميدالية البرونزية.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم» إن: «المسار التصاعدي للمنتخب وسلسلة انتصاراته المتتالية وبلوغ النهائي للمرة الأولى في مسيرته ببطولة دبي، تعطي صورة واضحة عن الخبرات المكتسبة للعناصر الشابة التي يضمها (الأبيض)، وتُمثّل الركيزة الأساسية في خطة إعادة بناء المنتخب نحو عودة السلة الإماراتية إلى مكانتها الطبيعية في آسيا».

وأوضح: «تتويج لاعبي المنتخب حامد عبداللطيف بجائزة أفضل لاعب شاب، وسيف حامد (19 عاماً) كأفضل موهبة صاعدة، إلى جانب العناصر الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، جعل المنتخب في (سلة دبي) من بين الأصغر، من حيث معدل الأعمار، في مؤشر إيجابي إلى مستوى الخبرات المكتسبة، وقوة المباريات التي خاضتها هذه العناصر، نحو مواصلة مسيرة التطوير».

وتابع: «بنظرة فنية للمباراة النهائية التي خاضها المنتخب في ظل غياب محمود الصوان وخليفة خليل، نلاحظ أن الإفريقي حسم المباراة في ربعها الأول الذي انتهى لمصلحة التونسيين (37-19)، في دلالة على فارق الخبرات، خصوصاً أن (الأبيض) تمكن من فرض التعادل في نتيجتَي الربعين الثاني والثالث (22-22 و17-17)، والوقوف نداً أمام القوة البدنية التي يتفوق فيها الإفريقي، قبل أن ينجح المنتخب في نيل أفضلية طفيفة في الربع الرابع (19-17)».

وعن تجربة المحترفين الأجانب في المنتخب، بوجود الثلاثي الأميركي المحترف في شباب الأهلي، والبطائح، والوصل، ديشوندري واشنطن، وأنطوني كريسويل، وستكولي تشافي، قال النقبي: «الهدف الأساسي من مشاركتهم إراحة العناصر الوطنية، لاسيما العائدين حديثاً من الإصابة، في تجربة سيتم تقييمها ووضعها على طاولة الاتحاد، للاستفادة من قوانين الاتحاد الدولي للعبة، في تجنيس لاعب إضافي ضمن قائمة المنتخب، إلى جانب لاعبنا الحالي دي ماركو دكرسون، بما يوفر خيارات إضافية يمكن أن تجنبنا مستقبلاً التفاصيل الفنية الصغيرة، إلى جانب الإصابات المتكررة التي كانت وراء حرمان (الأبيض) في نوفمبر الماضي من العودة إلى كبار آسيا ضمن المستوى التصنيفي الأول المؤهل للبطولات الآسيوية والمنافسة على التأهل لكأس العالم».