علي خصيف: الروح القتالية قادت الجزيرة إلى المربع الذهبي لـ «الكأس»

قال قائد فريق الجزيرة، الحارس علي خصيف، الذي أدى دوراً بارزاً في قيادة «فخر أبوظبي» إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب بني ياس، إن الروح القتالية التي ظهر بها الفريق خلال المباراة قادته إلى التأهل، مؤكداً أن الهدف كان واضحاً منذ البداية، وهو بلوغ «المربع الذهبي».

وأثنى خصيف، في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة التي أُقيمت على استاد آل نهيان وكسبها فريقه بنتيجة 2-1، على دور مجلس إدارة النادي في الوقوف خلف اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الدعم شكّل دافعاً كبيراً لتحقيق الفوز على «السماوي».

وكان الجزيرة البادئ بالتسجيل عبر فينيسيوس ميلو (40)، وعادل النتيجة لبني ياس سهيل النوبي (86)، قبل أن يحسم برونو دي أوليفيرا التأهل لمصلحة «فخر أبوظبي» (87).

وكان الحارس المخضرم قد تصدى لعدد من الفرص الصعبة على مدار شوطَي المباراة، إذ وقف سداً منيعاً أمام سيل الهجمات المتتالية على مرماه، ما أسهم في خروج الفريق منتصراً، وقال خصيف: «علينا دائماً أن نقدم كل ما لدينا، ونبذل أقصى ما نملك حتى نخرج بصورة تليق باسم الفريق، الأهم أننا تأهلنا، لكن لاتزال أمامنا مباريات مهمة يجب أن نقدم فيها الأفضل، لا تنقصنا الإمكانات، وآمل أن يكون القادم أفضل».

من جهته، أعرب لاعب بني ياس، ماكنزي هانت، عن أسفه للفرص الضائعة التي حصل عليها «السماوي» خلال اللقاء، مؤكداً أن فريقه خسر المباراة بسيناريو قاسٍ بعد استقبال هدف في الدقائق الأخيرة.

وشدد اللاعب على ضرورة الاستفاقة سريعاً من هذه الخسارة، وقال: «واجهنا فريقاً صعباً، وعلينا أن نستفيق سريعاً ونقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة ضمن منافسات الدوري».

شباب الأهلي يواجه الجزيرة.. والعين يصطدم بيونايتد «الحصان الأسود»

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سُحبت أمس، عن مواجهات مثيرة، بعدما أوقعت شباب الأهلي «حامل اللقب»، في مواجهة قوية أمام الجزيرة، فيما سيصطدم فريق العين بمفاجأة النسخة الحالية فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، والذي حقق إنجازاً لافتاً بإقصاء فريقَي الشارقة والوحدة في طريقه إلى هذا الدور.

وكان شباب الأهلي تأهل على حساب خورفكان، فيما صعد الجزيرة على حساب بني ياس، وعبر العين إلى المربع الذهبي بعد تجاوزه دبا، في حين فجّر يونايتد، بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي أندريه بيرلو، مفاجأة كبيرة بتأهله على حساب الوحدة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملعبين محايدين، على أن يستضيف استاد محمد بن زايد المباراة النهائية للمسابقة.