«مبادلة أبوظبي» تستضيف بطولة تنس السيدات على الكراسي المتحركة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، استضافة فعالية رسمية لتنس السيدات على الكراسي المتحركة، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس، إن الفعالية تستقطب نخبة من اللاعبات وفق تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الكراسي المتحركة، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً اليابانية، يوي كاميجي، إلى جانب المصنفة الثانية، الهولندية أنييك فان كوت، والمصنفة السابعة، الجنوب إفريقية كغوثاتسو مونتجان، والمصنفة الـ10، الكولومبية أنجيليكا بيرنال، لتشهد أبوظبي مشاركة عدد من أبرز نجمات اللعبة.

من جهتها، قالت النجمة اليابانية يوي كاميجي: «متحمسة جداً لفرصة اللعب في أبوظبي، هذه المرة الأولى التي تُقام فيها منافسات تنس السيدات على الكراسي المتحركة ضمن البطولة، وهي خطوة كبيرة لنا وللعبة، يشرفني أن أكون جزءاً منها، ونتطلع لرؤيتكم جميعاً، وسنستعد لتقديم أفضل أداء ممكن».