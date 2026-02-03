عودة ميلانيتش لتدريب الوحدة بعد الخروج المفاجئ من «الكأس»

أعلن نادي الوحدة التعاقد رسمياً مع المدرب السلوفيني، داركو ميلانيتش، لقيادة الفريق الأول، بدلاً من المدرب البرتغالي، ديماس تيكسيرا، الذي قاد «العنابي» بشكل مؤقت، خلفاً لمواطنه خوسيه مورايس، بعد انتقاله لتدريب نادي الشارقة.

ويأتي قرار شركة الوحدة عقب الخروج غير المتوقع للفريق من الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، بخسارته أمام يونايتد 2-4.

ويُعد ميلانيتش أحد الوجوه التدريبية المألوفة في كرة الإمارات، بعد أن سبق له الإشراف على تدريب الوحدة خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى نهاية الموسم الماضي، خلفاً للمدرب النرويجي السابق، روني ديلا، في مسيرة امتازت بالسعي إلى إعادة الاستقرار الفني لفريق «العنابي».

وقبل توليه المهمة الأخيرة مع الوحدة، قاد ميلانيتش نادي بني ياس طوال موسم 2023–2024، ونجح مع الفريق في تحقيق المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ما أسهم في ترسيخ مكانته كمدرب مطّلع على ظروف المنافسة في دوري المحترفين.

ويُعرف ميلانيتش بخبرته التدريبية الطويلة التي امتدت لسنوات عدة في مختلف القارات، إذ تولّى مناصب تدريبية في أوروبا وآسيا، وخلال مسيرته التدريبية أشرف على تدريب أندية عدة، من بينها سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وأنورثوسيس وبافوس القبرصيان، كما قاد ستورم غراتس النمساوي، وتولى تدريب ليدز يونايتد الإنجليزي في إحدى مراحل مشواره، إضافة إلى تجربته مع بارتيزان الصربي، ما أكسبه خبرة تكتيكية واسعة وقدرة على التعامل مع لاعبين من جنسيات متنوعة.

وتأتي عودة ميلانيتش إلى الوحدة في وقت يسعى النادي إلى استعادة توازنه الفني والنتائج، بعد سلسلة من التقلبات، بالاعتماد على خبرته في دوري المحترفين ومعرفته بمتطلبات المنافسة المحلية، في ظل تطلعات الإدارة والجماهير إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.