«ألعاب دبي» توقّع شراكة ماسية مع «بيوند للتطوير العقاري»

أعلنت اللجنة المنظّمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انضمام شركة «بيوند للتطوير العقاري» لقائمة الشركاء الماسيين لنسخة عام 2026، وذلك ضمن اتفاقية تُعزّز منظومة الشراكات الاستراتيجية الداعمة للبطولة الأبرز على أجندة الرياضة في دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والمؤسِّس الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات، مهدي أمجد، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الأهداف الاستراتيجية لـ«ألعاب دبي»، لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أولويات الإمارة في ترسيخ مكانة الرياضة، جزءاً أساسياً من هوية دبي، وممكّناً استراتيجياً لتعزيز رفاه المجتمع وتماسكه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري» عادل تقي: «تُجسّد (ألعاب دبي) القِيَم التي شكّلت مسيرة نجاح دبي على الساحة العالمية، وفي مقدمتها روح التعاون والمرونة والإيمان بقوة العمل الجماعي، ونؤمن في بيوند بأن جودة الحياة الحضرية لا تُقاس فقط بالمساحات التي نطوّرها، بل بقدرتها على تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، وتعكس شراكتنا مع (ألعاب دبي) إيماناً مشتركاً بأهمية الاستثمار في الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية لبناء مدن مرنة ومهيّأة للمستقبل، بما يتكامل مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع وتنمية الإمكانات البشرية في صميم ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

الرياضة ثقافة

وتؤكد الرعاية الماسية من شركة «بيوند للتطوير العقاري» تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات دبي في جعل الرياضة ثقافة يومية لدى فئات المجتمع كافة، ومع اقتراب موعد انطلاق نسخة 2026، تتطلع اللجنة المنظمة وشركاؤها إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين التنافس الرياضي وروح الابتكار، بما يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للفعاليات الكبرى.

وأكّدت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي» أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها منصةً رائدةً للترويج لنمط الحياة الصحي، فيما يُمثّل دعم القطاع الخاص حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتجسّد الشراكة الجديدة التزام «ألعاب دبي» بتفعيل الشراكات المثمرة التي تسهم في تمكين الأفراد، وترسيخ قيم التعاون والانضباط، ما يُعزّز مكانة دبي مدينةً نابضةً بالحياة وجاذبةً للمواهب الرياضية المتميّزة.

فعاليات نوعية

وتندرج هذه الشراكات ضمن إطار الخطة الرياضية الشاملة لإمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة رياضية مستدامة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أسلوب حياة نشط، من خلال فعاليات رياضية نوعية تُعزّز قيم العمل الجماعي والانضباط وروح التحدي.

وتنطلق المنافسات الرئيسة لـ«ألعاب دبي» من 12 إلى 15 فبراير الجاري في دبي فستيفال سيتي، بمشاركة مختلف الفِرَق في فئات: تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، إضافة إلى تحدي الصغار، حيث تتنافس الفِرَق المشاركة على الفوز بلقب أبطال ألعاب دبي 2026.