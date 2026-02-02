إبراهيم عادل يطلب الاحتراف في أوروبا.. ومدرب الجزيرة: "لن نقف في طريقه"

كشف مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أن اللاعب المصري إبراهيم عادل طلب من النادي الاحتراف في أوروبا، مشيراً إلى أن "فخر أبوظبي" لن يقف في طريق رغبته.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن اللاعب الدولي توصل إلى اتفاق للانضمام إلى نادي نورشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث علق بوشيتش قائلاً: "عادل من اللاعبين المهمين، وكان لديه الرغبة منذ فترة طويلة الاحتراف في أوروبا، ونحن لن نقف في طريقه".

أما بالنسبة إلى إمكانية رحيل الكونغولي سيمون بانزا، قال: "بالفعل هناك اهتمام من أحد الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، ولكن أتمنى استمراره مع الفريق، وسنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

وتحدث عن تأهل الجزيرة إلى نصف النهائي، وقال: "سيطرنا على مجريات اللقاء بشكل واضح حتى نحو الدقيقة الثمانين، قبل أن يحصل المنافس على فرصته الأولى بعد مرور 80 دقيقة"، بينما أشاد بقدرة لاعبيه على تقديم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى تقدم الفريق بهدف دون مقابل وامتلاكهم عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف بوشيتش أن كرة القدم تتسم بعدم اليقين، فغياب الهدف الثاني يبقي المباراة مفتوحة، موضحًا أن الفريق المنافس استغل الدقائق الأخيرة للهجوم بشكل مكثف، وسجل هدف التعادل من ركلة ركنية. وأشاد المدرب بردة فعل لاعبيه بعد هذا الهدف، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع الضغط النفسي بشكل رائع وتمكنوا من تسجيل هدف الفوز عن طريق برونو، وهو ما يعكس روح الفريق القتالية.

وشدد بوشيتش على فخره الكبير بما قدمه اللاعبون من أداء وروح قتالية، معتبرا أن الفوز كان مستحقًا بالنظر إلى الأداء والمستوى المعروض طوال المباراة.

وأوضح أن ما أسعده بشكل خاص هو تقديم هذا الانتصار لجماهير الفريق، مشيدا بحضورهم ودعمهم الذي خلق أجواء إيجابية وانسجامًا كبيرًا مع اللاعبين داخل الملعب، داعيًا الجماهير لمواصلة مساندتهم في كل الأوقات، سواء في الانتصارات أو الفترات الصعبة، لما لذلك من أثر كبير على تحفيز الفريق.

وعن تعليق مدرب بني ياس بأن الحظ كان بجانب الجزيرة، أوضح بوشيتش أنه يتفهم شعور المدرب بأن المباراة لم تسر كما توقع، مشيرًا إلى أن الفريق هو المسيطر والأفضل طوال اللقاء، حيث لم يهدد المنافس مرمى الجزيرة إلا في الدقيقة 80 تقريبًا. وأكد أن مجريات اللقاء والفرص التي صنعها فريقه تظهر تفوقه الواضح من حيث الأداء، وهو ما يعكس جودة الفريق.

