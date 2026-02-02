الجزيرة يُكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس

بلغ فريق الجزيرة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تفوق على جاره بني ياس بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويدين "فخر أبوظبي" بهذا الانتصار إلى لاعبه برونو دي أوليفيرا، الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 87، منهياً اللقاء في وقته الأصلي، بعدما كانت المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية.

وكان الجزيرة قد كسر صمود دفاع بني ياس بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق فينيسيوس ميلو، قبل أن ينتظر “السماوي” حتى الدقيقة 86 لإدراك هدف التعادل عبر سهيل النوبي. غير أن فرحة الأخير لم تدم طويلاً، إذ ظهر أوليفيرا بعد دقيقة واحدة فقط، مسجلاً هدف الفوز الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وانضم "فخر أبوظبي" إلى كل من العين، الذي تأهل على حساب دبا، وشباب الأهلي الذي نجح في عبور خورفكان، إلى جانب مفاجأة النسخة فريق يونايتد، الذي واصل مغامرته بإقصاء الوحدة.