تعرف إلى قيمة تفعيل الشراء النهائي في صفقة إعارة سالدانا من الوصل للشارقة

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن تفاصيل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانا إلى نادي الشارقة بنظام الإعارة قادماً من نادي الوصل حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح لـ«الملك» تفعيل خيار الشراء النهائي مقابل 5 ملايين دولار عند انتهاء فترة الإعارة في يونيو المقبل.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن الوصل اشترط هذا المبلغ ضمن شروط الموافقة على انتقال سالدانا إلى الشارقة، ما يجعل تفعيل خيار الشراء مرهونا بتقييم النادي لقيمة اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة. وأوضحت الشبكة أن هذا البند المالي يُعد العنصر الأبرز في الصفقة، إذ يعكس حجم الاستثمار المتوقع في اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية للفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي سيستفيد فيه الوصل ماليًا من إعارة اللاعب، إلى جانب تحديد قيمة بيعه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

من جهته، أوضح موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين أن ماتيوس سالدانا انضم إلى نادي الوصل قادما من نادي فيرينتسفاروشي المجري مقابل 5 ملايين يورو.

وكان نادي الشارقة قد أعلن التعاقد مع سالدانا بعد إبرامه صفقتين برازيليتين بضم رافائيل بيريرا ولياندرينهو، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الموسم الحالي مع نادي الوصل، شارك سالدانا في 14 مباراة بإجمالي 831 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وحصل على بطاقة صفراء واحدة دون تلقي أي بطاقة حمراء، ما يعكس مشاركته المنتظمة رغم محدودية إنتاجه التهديفي.

ويبلغ سالدانا 26 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية والآسيوية قبل وصوله إلى الإمارات؛ إذ لعب مع نادي فيرينتسفاروشي في المجر، ونادي نفتشي باكو في أذربيجان، ونادي تشينغداو رونينغ تسانغ في الصين، إضافة إلى فترات في الدوري الياباني مع نادي جي إي إف يونايتد تشيبا. كما خاض تجربة مميزة مع نادي بارتيزان الصربي، قدم خلالها أداءً قويًا وسجل أهدافًا لافتة في المواسم الماضية.