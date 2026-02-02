نادي الوصل يحتفي بالعلاقات «الأخوية بين الإمارات والكويت»

اعلن نادي الوصل عن الاحتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت من خلال رفع لافتة بهذه المناسبة خلال مباراة الوصل مع الجزيرة لفئة تحت 19 سنة، التي أقيمت السبت على ملعب النادي في زعبيل.

وقال النادي في بيان له أنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتحت شعار «الإمارات والكويت أخوة للأبد»، جسّد نادي الوصل عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».

وأضاف النادي «انطلاقاً من حرص نادي الوصل الدائم على مواكبة جميع الأحداث والمناسبات والفعاليات الوطنية التي تطلقها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام النادي برفع لافتة بهذه المناسبة».

وتابع البيان «تأتي هذه المبادرة تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وترسيخاً لقيم المحبة والتلاحم التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على الدوام».