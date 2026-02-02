قبل مواجهة فريق دبي لكرة السلة.. رودي وفيليبي يلتقيان الجمهور في "متنزه ريال مدريد وورلد"

يستقبل "متنزه ريال مدريد وورلد دبي" اثنين من أعظم أساطير نادي ريال مدريد لكرة السلة، رودي فرنانديز وفيليبي رييس، وذلك خلال زيارة خاصة يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الخامسة مساءً، حيث سيحظى الجمهور بفرصة للقاء النجمين عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معهما، والحصول على توقيعهما، والمشاركة في تجربة تفاعلية استثنائية تعكس روح اللعبة وتاريخ النادي العريق.

يأتي ذلك قبيل المواجهة المرتقبة في الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» بين ريال مدريد وفريق دبي لكرة السلة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل في صالة «كوكاكولا أرينا»، ليمنح المشجّعين تجربة متكاملة تجمع بين الحماس الرياضي والأجواء الاحتفالية النابضة في قلب متنزه "ريال مدريد وورلد دبي".

ويضم المتنزه أكثر من 40 لعبة وتجربة ترفيهية وتفاعلية مستوحاة من مسيرة نادي ريال مدريد الأسطورية، حيث يمكن للزوّار خوض تجربة «طائرة النجوم»، التي تُعد أطول لعبة ترفيهية في العالم، والانطلاق في أفعوانية «هلا مدريد»، أول أفعوانية خشبية في المنطقة، إلى جانب استكشاف معالم أيقونية مثل تجربة «سانتياغو برنابيو»، ومعرض «وايت هارتس»، ومنطقة «تحدي ريال» للألعاب التفاعلية التي تتيح للضيوف اختبار مهاراتهم بأسلوب ريال مدريد.