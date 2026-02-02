عثمان جمال الدين: أفكار بيرلو صنعت فوز «يونايتد» على الوحدة

حقق فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة، عقب فوزه على الوحدة بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين.

تقدم يونايتد بهدف السبق عن طريق البرتغالي صامويل لوبيز في الدقيقة السابعة، وأهدر لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، ركلة جزاء «12» قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف التعادل لفريقه «26»، وأضاف خريبين الهدف الثاني للوحدة «74»، لكن يونايتد عدّل النتيجة عن طريق الإيطالي جيان فيراري «77»، وأضاف عثمان أحمد جمال الدين الهدف الثالث ليوناتيد «109» قبل أن يبدد صامويل لوبيز آمال الوحدة بتسجيله للهدف الرابع «120».

من جانبه، قال لاعب فريق يونايتد، عثمان جمال الدين، إن تطبيق أفكار المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، أسهم في الفوز التاريخي الذي حققه فريقه على الوحدة، وأضاف عثمان في تصريحات إعلامية: «واجهنا الوحدة بثقة كبيرة وحققنا هدفنا»، ويُختتم الدور ربع النهائي اليوم بمباراة بني ياس والجزيرة عند الساعة 18:35 على استاد آل نهيان.