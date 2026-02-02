المقبالي: الغيابات لم تؤثر في أداء شباب الأهلي

أكّد حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن فريقه استحق التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة، بعد الفوز على خورفكان بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وأشار المقبالي إلى أن الفريق أهدر فرصاً عدة، وكان بإمكانه تسجيل الهدفين الرابع والخامس، لكنه شدد على أن الغيابات لم تؤثر في أداء الفريق.

وسجّل أهداف شباب الأهلي كلّ من سعيد عزت الله في الدقيقة (45+5) من تسديدة رأسية، وغويليرمي بالا في الدقيقتين 52 و56، فيما سجّل هدف خورفكان الوحيد محمد شاكر «88».

وقال المقبالي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «دخلنا الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة بعد إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدف من دون رد. ورغم الخسارة، قدّم خورفكان أداءً جيداً، خصوصاً حارس الفريق أحمد حمدان».

من جهته، اعتبر حارس مرمى خورفكان، أحمد حمدان، أن الفريق تضرر من بعض الأخطاء القاتلة في الشوط الثاني، مؤكداً أن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام الوصل في المباراة السابقة أثر في أدائهم أمام شباب الأهلي، إضافة إلى تأثير الغيابات في صفوف الفريق، وأضاف: «لا أبحث عن أعذار للخسارة، لكننا كلاعبين نشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمناه».