منصور بن محمد يشهد الجولة الثالثة من سباقات «لومان الآسيوية»

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، جانباً من منافسات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات «لومان الآسيوية» للتحمل (موسم 2025-2026)، التي تستضيفها حَلَبة «دبي أوتودروم» بمشاركة نخبة من السائقين والفِرَق العالمية، والتقى سموّه، خلال الحدث، صاحب السموّ الملكي تونكو عبدالرحمن بن سلطان إبراهيم، (تونكو بانغليما جوهور)، وشقيقه صاحب السموّ الملكي تونكو أبوبكر بن سلطان إبراهيم، (تونكو بوتيرا جوهور)، نجلَي جلالة السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا وسلطان ولاية جوهور، ويشارك الأميران بفاعلية في البطولة ضمن فريق- Johor Motorsport Racing- (JMR) الذي يُمثّل نقلة نوعية هذا الموسم، باعتماد سيارات كورفيت (Corvette Z06 GT3.R)، حيث يقود سموّ تونكو أبوبكر السيارة رقم 66، بينما ينافس سموّ تونكو عبدالرحمن في فئة المحترفين والهواة، ما يعكس حضوراً آسيوياً رفيع المستوى في قلب الحدث بدبي.

منافسات قوية

وعلى صعيد منافسات الجولة الثالثة، تُوّج فريق «كراود سترايك ريسينغ باي إيه بي آر» الذي يضم السائقين كورتز، جاكوبسن، وديليتراز، بلقب «سباق دبي لـ4 ساعات»، بعدما انتزع الصدارة في المراحل الحاسمة، مستفيداً من فترات دخول سيارة الأمان مرات عدة، وتجاوُز «ديليتراز» لمنافسه «كوين»، إثر تراجع أداء إطارات سيارة «نيلسن ريسينغ» رقم 64 التي أنهت السباق ثامناً، وحلت سيارة «سيتيلار ريسينغ» رقم 47 في المركز الثاني، متبوعة بسيارة «آر دي ليميتد» رقم 30 في المركز الثالث، وفي فئة (GT)، حققت سيارة «فيراري كيسل ريسينغ» رقم 74 الفوز الثاني لها على التوالي هذا الموسم، متقدمة بفارق أربع ثوانٍ فقط عن سيارة «كورفيت جيه إم آر» رقم 66 (التي يقودها الأمير أبوبكر وزملاؤه)، في إنجاز فني يُحسب للفريق مع سيارته الجديدة، بينما حلت «بورش مانثي» رقم 10 في المركز الثالث.

أما في فئة (LMP3) فقد حسمت سيارة «إنتر يوروبول ليجير» رقم 13 المنافسة القوية لمصلحتها أمام سيارة «فوريستير ريسينغ» رقم 29، فيما أكملت سيارة «23 إيفنتس» منصة التتويج مسجلة أسرع لفة في الفئة.

الجولة الأخيرة

وتواصلت الإثارة في «دبي أوتودروم»، أمس، بإقامة الجولة الرابعة من السلسلة، حيث خاض السائقون سباق تحمّل آخر لمدة أربع ساعات على المضمار البالغ طوله 5.39 كم، في محطة مفصلية لحسم نقاط الترتيب العام للبطولة الآسيوية. يُذكر أن حَلَبة «دبي أوتودروم» افتُتحت عام 2004، وتُعدّ أول منشأة متكاملة في دولة الإمارات، تجمع بين رياضة السيارات والترفيه، وتقع في قلب منطقة «موتور سيتي»، وتضم مضمار سباق معتمداً من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بطول 5.39 كيلومترات، إلى جانب مرافق متخصصة لسباقات السيارات والكاترينغ وخدمات الضيافة.