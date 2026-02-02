راشد المهيري بطلاً لكأس الإمارات للقدرة

توَّج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطلاً لكأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم.

وأُقيم السباق في نسخته الثانية، أمس، بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، ونظّمته جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد مشاركة 87 فارساً وفارسة.

وحصد البطل الفوز على صهوة الجواد «سيتوين دي غزال» لإسطبلات «إسناد»، محققاً 3:26:36 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.04 كلم/ساعة، وجاءت وصيفة بفارق ثانية الفارسة ليا فندركيركوف، على صهوة الجواد «زلتين» لإسطبلات «إف 3»، مسجلة 3:26:37 ساعات، وثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري، مع «هايلاند لارزاك» لإسطبلات «إف 3» أيضاً بزمن قدره 3:26:52 ساعات.