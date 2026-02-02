الإفريقي التونسي بطل «سلة دبي»

تُوّج فريق الإفريقي التونسي بلقبه الأول تاريخياً في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على منتخب الإمارات 93-77، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، في ختام النسخة الـ35 التي أُقيمت على صالة نادي النصر، وأصبح الإفريقي البطل رقم 23 في السجلات التاريخية للبطولة، التي انطلقت عام 1989، كما غدا ثاني نادٍ تونسي يُحرز اللقب، بعد الرادسي بطل نسخة عام 2018. وفي المقابل، حقق المنتخب الوطني أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته في «سلة دبي» بحصده الميدالية الفضية، متجاوزاً إنجازه في النسخة الماضية التي اكتفى خلالها بالميدالية البرونزية، وشهد اليوم الختامي للبطولة أيضاً تتويج الاتحاد الليبي بالميدالية البرونزية، عقب فوزه على حامل اللقب بيروت اللبناني.