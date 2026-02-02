الوصل ينافس نادي مالمو السويدي على اللاعب لوندغرين

ذكرت صحيفة سويدية أن نادي الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب السويدي، غوستاف لوندغرين، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «توتو سفينسكان»، إن نادي الوصل دخل في سباق محتدم مع نادي مالمو السويدي على خدمات اللاعب، مبينة أن المفاوضات لاتزال في مراحلها الأولى، مع وجود رغبة قوية من الناديين في الحصول على توقيع اللاعب، بينما يرغب نادي غايس في استمراره مع الفريق أو الحصول على عرض مالي مميّز.

وأضافت: «نادي غايس متمسك باللاعب البالغ من العمر 30 عاماً»، وشدد النادي على أنه لن يتخلى عن لوندغرين إلا في حال تقديم عرض مالي استثنائي يُرضي إدارة النادي السويدي، ما يعكس القيمة الكبيرة التي يُمثّلها اللاعب داخل صفوف الفريق.

يذكر أن لوندغرين ولد في السويد وبدأ مسيرته الاحترافية مع أندية محلية قبل أن يبرز بشكل لافت في الدوري السويدي، إذ يتميّز اللاعب بقدرته على اللعب في خط الوسط الدفاعي والارتكاز، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ورؤية تكتيكية تساعده على التحكم بإيقاع اللعب ودعم الدفاع والهجوم على حد سواء، كما يمتلك لوندغرين خبرة واسعة على المستوى القاري بعدما شارك مع ناديه غايس في البطولات الأوروبية، ما أكسبه مستوى تنافسياً عالياً وخبرة ميدانية مهمة.

وكان لوندغرين يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم السويدية عندما بلغ 26 عاماً، ومن ثم نجح، بعد أربع سنوات، في تسجيل هدفه الأول مع منتخب السويد، في ظهوره الدولي الأول يوم 18 نوفمبر 2025، حيث سجّل لوندغرين هدفاً في ظهوره الدولي الأول أمام سلوفينيا في تصفيات كأس العالم، حين أدرك التعادل 1‑1 في الدقيقة 87 من المباراة، التي انتهت بالتعادل بين المنتخبين، وكان هذا الهدف هو مشاركته الدولية الوحيدة حتى الآن، إذ خاض مباراة واحدة مع المنتخب وسجّل هدفاً في ظهوره الأول.