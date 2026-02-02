البرازيلي ماتشادو يُتوّج بلقب النسخة 67 من «محاربي الإمارات»

تُوّج المقاتل البرازيلي، كايو ماتشادو، بالنزال الرئيس في النسخة الدولية الـ67 من سلسلة بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البريطاني، توم بريز، بالضربة القاضية الفنية عقب 58 ثانية من انطلاقة النزال في وزن خفيف الثقيل، وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت أمس، في صالة مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، كما فاز المقاتل سليفستر شيبفمبو، من زيمبابوي، على البرازيلي غوستافو ريبيرو في وزن الريشة، بقرار الحكام، وتوَّج الفائزين في النزال الرئيس، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وشهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظِّمة الحدث رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش، والبطل العالمي حبيب نور محمدوف، والبطل إسلام ماخاشيف، وفي بقية النزالات فاز الروسي رشيد فاغابوف على الكازاخستاني سنجار أديلوف في نزال قوي وشرس، بقرار الحكام في الوزن الحر 59 كغم، وفي نزال السيدات فازت الهولندية بينيتا فان روج على الأوزبكية زلفية كورباشوفا عن طريق الإخضاع في الوزن الحر 55 كغم.