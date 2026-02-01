تيكسيرا عقب الخسارة أمام يونايتد.. الوحدة واجه فريقاً صعباً ومنظماً

أكد مدرب الوحدة البرتغالي ديماس تيكسيرا أن فريقه واجه خصمًا صعبًا ومنظمًا خلال مباراة يونايتد، التي انتهت بخسارة الوحدة بنتيجة 4-2 وخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال تيكسيرا، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد في العين: «كنا نطمح إلى الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، لكن ذلك لم يتحقق. علينا طي صفحة هذه المباراة والتركيز على المرحلة المقبلة».

وحول قراره باستبدال المهاجم السوري عمر خربين، أوضح مدرب الوحدة أن التغيير جاء بشكل طبيعي، في ظل مشاركة اللاعب لأكثر من 95 دقيقة خلال اللقاء.