محمد بن راشد يشهد جانبا من ختام السباق الصحراوي ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من ختام السباق الصحراوي الرئيسي ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أُقيم اليوم (الأحد) برعاية وتوجيهات سموّه، ونظّمه المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي.

وتُوِّج عبدالله آل علي من فريق إقامة دبي بطلاً لفئة الإماراتيين، و دان إيديت سيوت من فريق أمنيات شباب الأهلي بطلاً لفئة الجنسيات المفتوحة (العام)، ونيكول لويز من فريق أمنيات شباب الأهلي بطلة لفئة السيدات، حيث أسدل هذا السباق على منافسات الفئة الصحراوية عقب نجاح سباق السيدات الذي أقيم أمس السبت، وبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباقين 455 ألف درهم.

كما تم تخصيص 80 ألف درهم إضافية لثمانية تحديات لمختلف الفئات السنية أقيمت قبل وأثناء سباق الرجال، أبرزها تحدي "غدير براشي" للسبرينت السريع مسافة 300 متر قبل انطلاقة السباق الرئيسي.

وبعد منافسة قوية امتدت لمسافة 50 كلم وسط عوائق وتحديات عديدة ومتنوعة في المسار المحدد في محمية المرموم الطبيعية، في بقية السباق الرئيسي، لفئة الإماراتيين حصل عبدالله الحمادي المشارك بشكل فردي على المركز الثاني، يليه راشد البلوشي من فريق إقامة دبي في المركز الثالث، أما في فئة الجنسيات المفتوحة (العام)، حلّ في المركز الثاني شين فيرميلتفورت من فريق أمنيات شباب الأهلي، وجاء جاسون توبي من فريق أيرويك 1 ثالثاً، وفي منافسات السيدات، جاءت مادي بلاك من فريق إقامة دبي في المركز الثاني في المركز الثاني، وماريون فرومبرجر من فريق إقامة دبي في المركز الثالث.

وعلى صعيد الفرق، حقق فريق إقامة دبي المركز الأول في فئة الإماراتيين، يليه فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في المركز الثاني، وفريق جهاز أمن الدولة في المركز الثالث، وفي فئة الجنسيات المفتوحة، جاء فريق أمنيات شباب الأهلي في المركز الأول، وفريق إقامة دبي في المركز الثاني، وفريق أيرويك 1 في المركز الثالث.

وفي فئة فوق 40 عاماً للإماراتيين، فاز نايف المرزوقي من فريق الوثبة ماكس فيت، وفي فوق 40 عاماً للجنسيات المفتوحة (العام) فاز جريجا بولي من فريق أمنيات شباب الأهلي.

وقام عيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان سموّ حاكم دبي، بمنح شارة انطلاق السباق، بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الرياضي الثقافي.

وشهد السباق الأكبر من نوعه في السباقات الصحراوية للدراجات الهوائية، مشاركة كبيرة من 172 مشاركاً من 41 جنسية و23 فريقاً، بواقع 62 مشاركاً و10 فرق في فئة الإماراتيين، و90 مشاركاً في فئة النخبة و8 فرق، و20 مشاركة في فئة السيدات و5 فرق.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا، أن النسخة العاشرة ستختتم بسباق عرقوب السديرة، الذي تمت إضافته للمرة الأولى ويمتد من منطقة السمحة في أبوظبي وصولاً إلى سيح السلم في دبي لمسافة 100 كلم، ويقام يوم 8 فبراير الجاري، ويشمل فئات المحترفين ولاعبي الأندية الرجال والهواة الرجال، والمحترفات ولاعبات الأندية السيدات والهواة، ويقام بالتعاون مع جهات أبرزها وزارة الداخلية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى بقية شركاء نجاح بطولة السلم.

وأضاف:" يأتي سباق عرقوب السديرة ليعزز من مكانة البطولة على المستوى الوطني، حيث سيربط بين منطقتين مهمتين هما السمحة في أبوظبي وسيح السلم في دبي، وتفتح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع لتكون خير احتفالية برياضة الدراجات الهوائية".

كما تقدم عمير بن جمعة الفلاسي بأسمى الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود ومتابعته الكريمة للسباقين الصحراويين للرجال والسيدات، وجميع سباقات بطولة السلم، بما أسهم في وضع هذه البطولة على الخارطة العالمية على صعيد تنوع المنافسات وحجم الإقبال على المشاركة، وقال: "أصبحت السباقات الصحراوية علامة تتفرد بها بطولة السلم على مستوى العالم، وذلك مع تواصل هذه السباقات سنوياً، والابتكار المستمر في العوائق وزيادة أعداد المشاركين والجوائز المالية القياسية، وهي جميعها أمورها نتطلع دائما للبناء عليها نحو المزيد بطموح لا حدود لها من أجل تعزيز مكانة ودور هذه البطولة في تحفيز المجتمع على ممارسة النشاط الرياضي وأسلوب الحياة الصحي".

وهنأ جميع المشاركين على الجهود التي قدموها، ونجاح الغالبية منهم في تجاوز خط النهاية بنجاح، بما يعكس تطور قدرات المشاركين على مدار عشر سنوات من عمر بطولة السلم، التي نهضت بالهمم وأخرجت أفضل الإبداعات لدى الرياضيين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن بطولة السلم تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.