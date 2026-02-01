يونايتد» يصنع المفاجأة ويقصي الوحدة من «الكأس»

حقق فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة، عقب فوزه على الوحدة بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، خلال المواجهة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وبهذا الانتصار، كرر يونايتد سيناريو مفاجآته في البطولة، بعدما كان قد أطاح بفريق الشارقة من دور الـ16، مواصلًا مشواره اللافت في المسابقة.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه لوكاس بيمنتا في الدقيقة 80.

وفاجأ يونايتد، الذي قدم مباراة تاريخية بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، فريق الوحدة بهدف مبكر سجله البرتغالي صامويل لوبيز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق المباراة، بتسديدة قوية.

وأهدر السوري عمر خربين ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 12، قبل أن يعوض ذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26. وفي الشوط الثاني، عاد خربين ليضيف الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 74، إلا أن يونايتد رفض الاستسلام ونجح في إدراك التعادل عبر الإيطالي جيان فيراري في الدقيقة 77.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل البديل عثمان أحمد الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 109، قبل أن يقضي صامويل لوبيز على آمال الوحدة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 120، مؤكدًا تأهل فريقه التاريخي إلى نصف النهائي.