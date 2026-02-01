الإفريقي التونسي يكتب التاريخ ويتوّج بلقب «سلة دبي» على حساب «الأبيض»

تُوّج فريق الإفريقي التونسي بلقبه الأول تاريخيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على المنتخب الوطني الإماراتي بنتيجة 93-77، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد، على صالة نادي النصر، مسدلًا الستار على منافسات النسخة الـ35 من البطولة.

وبهذا الإنجاز، أصبح الإفريقي البطل رقم 23 في السجلات التاريخية للبطولة التي انطلقت عام 1989، كما غدا ثاني نادٍ تونسي يحرز اللقب بعد الرادسي بطل نسخة عام 2018.

في المقابل، حقق المنتخب الوطني أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته في «سلة دبي» بحصده الميدالية الفضية، متجاوزًا إنجازه في النسخة الماضية التي اكتفى خلالها بالميدالية البرونزية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة أيضًا تتويج الاتحاد الليبي بالميدالية البرونزية، عقب فوزه على حامل اللقب بيروت اللبناني بنتيجة 89-85، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفرض الإفريقي التونسي أفضليته منذ الربع الأول، الذي أنهاه متقدمًا بفارق 18 نقطة وبنتيجة 37-19، مستفيدًا من صلابة دفاعه، وهو التفوق الذي حافظ عليه حتى نهاية اللقاء، رغم تعادل المنتخب الوطني في نتيجتي الربعين الثاني والثالث (22-22 و17-17)، وتفوقه الطفيف في الربع الرابع (19-17).

وفي مباراة المركز الثالث، فرّط بيروت اللبناني بفرصة المحافظة على لقبه، رغم تقدمه في الربعين الأول والثالث (27-24 و18-13)، بعدما نجح الاتحاد الليبي في قلب الطاولة وحسم المواجهة لصالحه، بتفوقه في الربعين الثاني والرابع (27-21 و25-19).