«الحبتور» و«ذئاب دبي» يفرضان الهيمنة في «دبي الذهبية للبولو»

حقق فريقا الحبتور وذئاب دبي فوزين كبيرين على فريقي غنتوت وجهانجيري في ثاني أيام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026، المقامة حاليًا على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة ستة أندية هي: الإمارات، الحبتور، غنتوت، ذئاب دبي، بنجاش، وجهانجيري، وبمعدل 20 هانديكاب.

وقاد محمد الحبتور فريقه أمام غنتوت بقيادة علي المري، حيث فرض «الحبتور» سيطرته منذ البداية، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول، وأضاف الهدف الرابع في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثالث عاد «غنتوت» بقوة مسجلًا أربعة أهداف متتالية ليدرك التعادل، قبل أن يعيد المتألق بوياجار التقدم للحبتور مع نهاية الشوط الخامس مسجلًا هدفه الخامس في اللقاء.

ومع استئناف اللعب، استعاد الحبتور زمام الأمور بفضل اللعب الجماعي، لينهي المباراة بنتيجة 10 أهداف مقابل 5، محققًا فوزًا مستحقًا بـ«دبل سكور».

وفي المباراة الثانية، واصل فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور عروضه القوية، متفوقًا على فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري. وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1)، قبل أن يفرض الذئاب سيطرتهم في الشوط الثاني بإحراز ثلاثة أهداف، رافعين النتيجة إلى (4-1).

ونجح «جهانجيري» في تقليص الفارق خلال الشوط الثالث، إلا أن «ذئاب دبي» ردوا بقوة مسجلين ثلاثة أهداف إضافية في الشوطين الرابع والخامس، لتنتهي المباراة بفوز الذئاب 8 أهداف مقابل 6.