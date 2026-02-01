سالدانا ثالث صفقات الشارقة الشتوية لتعزيز خط الهجوم

أعلن نادي الشارقة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانا، ليصبح ثالث صفقات «الملك» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التعاقد مع سالدانا بعد أن أبرم النادي صفقتين برازيليتين، بضم رافائيل بيريرا ولياندرينهو، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ورحّب نادي الشارقة بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي، قائلًا: «رحّبوا معنا بمهاجم الملك الجديد ماتيوس سالدانا، ينضم إلى صفوف الشارقة. مرحبًا بك في قلعة الملك، ونتمنى لك التوفيق بقميص الشارقة».