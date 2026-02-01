بثلاثية حاسمة.. شباب الأهلي يعبر خورفكان إلى نصف نهائي «الكأس»

تأهل شباب الأهلي، حامل لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي من البطولة، عقب فوزه على خورفكان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويأمل «فرسان دبي» في مواصلة مشوارهم الناجح في البطولة والمضي قدمًا نحو التتويج باللقب رقم 12 في تاريخ النادي.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله سعيد عزت الله في الدقيقة (45+5) من ضربة رأسية قوية، في شوط شهد تألقًا لافتًا لحارس خورفكان أحمد حمدان الذي تصدى لعدة محاولات خطرة.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح المتألق غويليرمي بالا في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و56، معززًا تقدم فريقه.

وقبل نهاية المباراة، سجل محمد شاكر هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة رأسية، دون أن يؤثر ذلك على نتيجة اللقاء التي انتهت بفوز شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.