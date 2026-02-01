إقبال كبير للمشاركة في بطولة دبي لصيد الأسماك

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن استقباله طلبات المشاركة في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، وذلك وسط إقبال كبير للتنافس في الحدث الأكبر المتخصص في صيد الأسماك لفئتي الكنعد والسيكل، والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري في مقر النادي بدبي هاربور.

واعتمدت إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة التعليمات الخاصة بالمسابقة، حيث تم تحديد جوائز مالية تبلغ 195 ألف درهم، بواقع 140 ألف درهم مقدمة لأصحاب المراكز العشر الأوائل في فئة سمك الكنعد، و30 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفئة سمك السيكل، ويضاف إلى الجوائز المالية المقدمة من النادي، مبلغ 25 ألف درهم لبطل موسم سمك الكنعد مقدمة من دلما مارين، فيما يقدم سياف مارين قصبات صيد لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين، وخصومات عينية لبقية الفائزين.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 5 فبراير عند إعلان كلمة السر، وتتواصل يومياً من الساعة الثانية عصراً وحتى الثامنة مساءً، ما عدا في اليوم الختامي يوم الأحد 8 فبراير، حيث تقام المنافسات من 9 صباحاً إلى 2:30 عصراً، ويعقبها مراسم التتويج.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن هذه المسابقة تأتي انطلاقاً من حرص النادي ومساهماته الدائمة في الأنشطة المجتمعية، حيث تجمع هذه المسابقة هواة الصيد من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، للتنافس في جو ترفيهي اجتماعي مع الالتزام بالقوانين المعمول بها لدى الدولة، حيث يتطلب من أي مشاركة استخدام وسيلة بحرية تحمل رخصة سارية المفعول وتحتوي جميع معدات السلامة، والالتزام بالأماكن المخصصة للصيد، ولا يقل عدد المشاركين عن شخصين في كل قارب.

وأوضح المري، أنه يسمح بصيد الأسماك بطريقة التشخيط أو الجر فقط، وذلك باستخدام الصنارة والطعم الحي أو الطعم الاصناعي، ولا يسمح باستخدام الشباك أو الأقفاص أو غيرها حفاظاً على البيئة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب قوانين البطولة، فإن الفائز هو صاحب السمكنة الأكبر وزناً، وفي حال التساوي في الأوزان يتم الأخذ بطول السمكة، وفي حال التساوي في جميع ما سبق، فإن المشارك الذي أحضر صيده أولاً هو الفائز، مع وجود بند أساسي حول توثيق الصيد بالفيديو بتعليمات خاصة وواضحة، مع مرقبة كاملة من اللجنة المنظمة للحدث.